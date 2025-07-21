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В Самаре вас любят: губернатор пригласил Лукашенко в гости

В Беларуси находится делегация Самарской области России для обсуждения вопросов взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 июл — Sputnik. Губернатор Самарской области России Вячеслав Федорищев пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко посетить этот регион России.

Об этом российский губернатор заявил на встрече с белорусским лидером во время своего визита в Минск в понедельник, передает корреспондент Sputnik.

«Уважаемый Александр Григорьевич, разрешите мне почетную миссию исполнить, очень много самарцев передавали вам большой привет. Вас в Самаре любят, Вас в Самаре знают и всегда приглашают в гости», — сказал Федорищев.

По его словам, во время подготовки поездки в Беларусь он провел «огромное количество встреч в сельхозпроизводителями, промышленниками».

«И всегда слышал одно: вы когда туда (в Беларусь. — Sputnik) приедете, пригласите Александра Григорьевича в Самару», — рассказал губернатор.

Приглашая Лукашенко в Самарскую область, губернатор отметил, что «есть много хороших поводов», среди них спортивный форум «Россия — спортивная держава». Он проводится ежегодно, и во время визита самарской делегации в Минск белорусским спортивным командам будут переданы приглашения принять участие в нем.

В свою очередь глава белорусского государства подчеркнул, что самарцы всегда были близкими людьми для Беларуси.

«Передайте, пожалуйста, самарцам, что я их никак не могу подвести, я с величайшим уважением отношусь к самарцам, это мои люди», — сказал президент Беларуси.

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