В Самаре вас любят: губернатор пригласил Лукашенко в гости

МИНСК, 21 июл — Sputnik. Губернатор Самарской области России Вячеслав Федорищев пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко посетить этот регион России.
Об этом российский губернатор заявил на встрече с белорусским лидером во время своего визита в Минск в понедельник, передает корреспондент Sputnik.
«Уважаемый Александр Григорьевич, разрешите мне почетную миссию исполнить, очень много самарцев передавали вам большой привет. Вас в Самаре любят, Вас в Самаре знают и всегда приглашают в гости», — сказал Федорищев.
По его словам, во время подготовки поездки в Беларусь он провел «огромное количество встреч в сельхозпроизводителями, промышленниками».
«И всегда слышал одно: вы когда туда (в Беларусь. — Sputnik) приедете, пригласите Александра Григорьевича в Самару», — рассказал губернатор.
Приглашая Лукашенко в Самарскую область, губернатор отметил, что «есть много хороших поводов», среди них спортивный форум «Россия — спортивная держава». Он проводится ежегодно, и во время визита самарской делегации в Минск белорусским спортивным командам будут переданы приглашения принять участие в нем.
В свою очередь глава белорусского государства подчеркнул, что самарцы всегда были близкими людьми для Беларуси.
«Передайте, пожалуйста, самарцам, что я их никак не могу подвести, я с величайшим уважением отношусь к самарцам, это мои люди», — сказал президент Беларуси.