Самарская область укрепляет сотрудничество с Беларусью

Состоялась встреча делегации Самарской области с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Стороны обсудили ключевые направления сотрудничества и подтвердили общность стратегических интересов.
Беларусь остается одним из ведущих торгово-экономических партнеров региона: товарооборот в 2024 году достиг 28,4 млрд рублей. Совместные проекты охватывают промышленность, сельское хозяйство, транспорт и высокие технологии.
В числе обсуждаемых тем:
Автопром. Локализация производства автокомпонентов для «БЕЛДЖИ» и других белорусских предприятий. Более 200 самарских заводов уже поставляют детали для мировых автобрендов.
Сельхозтехника. Расширение поставок и лизинговых программ. В Беларуси эксплуатируются самарские опрыскиватели «Туман», а половина техники на полях региона белорусского производства.
Лифтовое оборудование. В 2025 году «Могилевлифтмаш» поставит 201 лифт. На замену и установку оборудования предусмотрено 500 млн рублей в 2024 году и по 2 млрд рублей в 2025—2026 годах.
Туризм и культура. Планируется увеличить частоту авиарейсов Самара-Минск до четырех в неделю. В 2026 году пройдут Дни культуры Беларуси в Самаре и Самарской области в Беларуси.
Образование и молодежные проекты. В самарских вузах обучаются более 200 студентов из Беларуси, обсуждается запуск совместных программ и научных проектов в IT, инженерии и медицине.
— Благодарю Александра Григорьевича за теплый прием и конструктивный диалог! Уверен, что наши договоренности откроют новые возможности, — написал Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.