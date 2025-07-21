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Самарская область укрепляет сотрудничество с Беларусью

Состоялась встреча делегации Самарской области с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

Источник: МК.RU Самара

Состоялась встреча делегации Самарской области с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Стороны обсудили ключевые направления сотрудничества и подтвердили общность стратегических интересов.

Беларусь остается одним из ведущих торгово-экономических партнеров региона: товарооборот в 2024 году достиг 28,4 млрд рублей. Совместные проекты охватывают промышленность, сельское хозяйство, транспорт и высокие технологии.

В числе обсуждаемых тем:

Автопром. Локализация производства автокомпонентов для «БЕЛДЖИ» и других белорусских предприятий. Более 200 самарских заводов уже поставляют детали для мировых автобрендов.

Сельхозтехника. Расширение поставок и лизинговых программ. В Беларуси эксплуатируются самарские опрыскиватели «Туман», а половина техники на полях региона белорусского производства.

Лифтовое оборудование. В 2025 году «Могилевлифтмаш» поставит 201 лифт. На замену и установку оборудования предусмотрено 500 млн рублей в 2024 году и по 2 млрд рублей в 2025—2026 годах.

Туризм и культура. Планируется увеличить частоту авиарейсов Самара-Минск до четырех в неделю. В 2026 году пройдут Дни культуры Беларуси в Самаре и Самарской области в Беларуси.

Образование и молодежные проекты. В самарских вузах обучаются более 200 студентов из Беларуси, обсуждается запуск совместных программ и научных проектов в IT, инженерии и медицине.

— Благодарю Александра Григорьевича за теплый прием и конструктивный диалог! Уверен, что наши договоренности откроют новые возможности, — написал Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

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