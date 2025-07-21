Субботин сказал, что делает Витебская область, хотя ее критикуют и «бьют»

Глава Витебского облисполкома Александр Субботин во время селекторного совещания по вопросам уборки урожая сказал, что делает Витебская область, хотя ее критикуют и «бьют». Фрагмент его выступления показали в эфире телеканала «Беларусь 1».
— И как нас ни критикуют, ни бьют, и почему-то нас пускают впереди, что мы самые плохие, мы все равно свое сделаем. Регион будет идти вперед и развиваться, — заверил председатель Витебской области.
Президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь к Субботину, заявил:
— Александр Михайлович, поэтому и бьют, чтобы ваш регион развивался.
Глава государства призвал главу области не переживать, что бьют и заявил: хватает всем.
— И если уже я вас начну бить — это беда. А пока же еще Василий Николаевич (глава Комитета государственного контроля Василий Герасимов. — Ред.) бьет! — отметил президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь забрала с Запада свои дипломатические представительства: «Запад не хочет сотрудничать, чего нам ломиться в закрытую дверь».
Тем временем Лукашенко раскритиковал ситуацию с воровством на местах: «Что только можно, то и воруют».
Кроме того, Лукашенко назвал судьбу резерва белорусских дипломатов, которые работали в западных странах.