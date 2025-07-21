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Учения молдавских, румынских и американских военных стартуют в августе

Молдавские военные практически не прекращают участие в разного рода военных учениях с силами НАТО.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. Ежегодные учения «Огненный щит — 2025» пройдут в учебных центрах Национальной армии с 4 по 18 августа, сообщили в Министерстве обороны страны.

Молдавские военные будут тренироваться вместе с румынскими и американскими коллегами, уточнили в ведомстве.

«Согласно Годовому плану подготовки, в учениях также участвуют военные технические подразделения, которые во время учений будут передвигаться по национальным дорогам, особенно в ночное время, не нарушая дорожного движения», — проинформировали в МО.

Напомним, военнослужащие Национальной армии также примут участие в многонациональных учениях Agile Spirit 2025, которые пройдут в период с 23 июля по 7 августа в учебных центрах в Грузии.

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