Учения молдавских, румынских и американских военных стартуют в августе

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. Ежегодные учения «Огненный щит — 2025» пройдут в учебных центрах Национальной армии с 4 по 18 августа, сообщили в Министерстве обороны страны.
Молдавские военные будут тренироваться вместе с румынскими и американскими коллегами, уточнили в ведомстве.
«Согласно Годовому плану подготовки, в учениях также участвуют военные технические подразделения, которые во время учений будут передвигаться по национальным дорогам, особенно в ночное время, не нарушая дорожного движения», — проинформировали в МО.
Напомним, военнослужащие Национальной армии также примут участие в многонациональных учениях Agile Spirit 2025, которые пройдут в период с 23 июля по 7 августа в учебных центрах в Грузии.