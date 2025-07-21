Путин ужесточил правила захода судов в российские порты из-за рубежа

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым заход в морские порты страны судов из иностранных портов будет разрешаться по согласованию с ФСБ. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Указ подписан в соответствии с законом «О военном положении» от 30 января 2002 года. В документе говорится, что следующие из иностранных портов суда могут заходить в российские морские порты только с разрешения капитана морского порта, согласованного с должностным лицом органа ФСБ.
Указ вступил в силу со дня его опубликования, то есть с 21 июля 2025 года. ФСБ поручено определить должностных лиц для согласования заходов судов в порты, а правительству — обеспечить реализацию положений документа.
До публикации подписанного Путиным указа правила захода судов в российские порты определялись приказом Минтранса. Документ определял, что особый порядок прибытия судов из-за рубежа применялся в тех случаях, когда у порта смежная с военно-морской базой акватория.
Россия обладает развитой сетью морских портов, расположенных в разных акваториях. Крупнейшие порты включают Новороссийск, Усть-Лугу, Приморск, Большой порт Санкт-Петербург, Мурманск, Восточный, Ванино, Находка и Туапсе.