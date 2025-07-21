Губернатор Самарской области провел встречу с президентом Беларуси

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко, на которой обсуждали ключевые направления сотрудничества.
— Республика Беларусь — один из главных торгово-экономических партнеров нашего региона. В 2024 году товарооборот составил 28,4 миллиардов рублей, — написал Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.
Самарские предприятия взаимодействуют с коллегами из Беларуси в сфере промышленности, автокомпонентов, производства сельхозтехники, туризме, культуре