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Губернатор Самарской области провел встречу с президентом Беларуси

Вячеслав Федорищев и Александр Лукашенко обсудили сотрудничество Самарской области и Беларуси.

Источник: соцсети

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко, на которой обсуждали ключевые направления сотрудничества.

— Республика Беларусь — один из главных торгово-экономических партнеров нашего региона. В 2024 году товарооборот составил 28,4 миллиардов рублей, — написал Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.

Самарские предприятия взаимодействуют с коллегами из Беларуси в сфере промышленности, автокомпонентов, производства сельхозтехники, туризме, культуре и т. д. В перспективе планируется расширить поставки белорусской техники в Самарскую область, локализовать производство автокомпонентов, расширить туристическое сотрудничество.

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