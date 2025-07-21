Губернатор Самарской области провел встречу с президентом Беларуси

Самарские предприятия взаимодействуют с коллегами из Беларуси в сфере промышленности, автокомпонентов, производства сельхозтехники, туризме, культуре и т. д. В перспективе планируется расширить поставки белорусской техники в Самарскую область, локализовать производство автокомпонентов, расширить туристическое сотрудничество.