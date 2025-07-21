Иностранные суда смогут зайти в порты России только по согласованию с ФСБ

«Заход в морские порты Российской Федерации судов, следующих из иностранных портов, осуществляется с разрешения капитана морского порта, согласованного с должностным лицом органа федеральной службы безопасности», — сказано в тексте документа.
Кроме того, в тексте указа отмечено, что ФСБ необходимо определить должностных лиц, уполномоченных осуществлять данное согласование. А правительству России обеспечить реализацию данного указа.
«Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования», — значится в тексте документа.