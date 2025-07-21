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Иностранные суда смогут зайти в порты России только по согласованию с ФСБ

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заход в российские морские порты судов из иностранных портов будет возможен только по согласованию с ФСБ. Текст указа размещен на сайте официального опубликования документов.

Источник: РИА "Новости"

«Заход в морские порты Российской Федерации судов, следующих из иностранных портов, осуществляется с разрешения капитана морского порта, согласованного с должностным лицом органа федеральной службы безопасности», — сказано в тексте документа.

Кроме того, в тексте указа отмечено, что ФСБ необходимо определить должностных лиц, уполномоченных осуществлять данное согласование. А правительству России обеспечить реализацию данного указа.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования», — значится в тексте документа.