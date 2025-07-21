Иностранные суда смогут зайти в порты России только по согласованию с ФСБ

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заход в российские морские порты судов из иностранных портов будет возможен только по согласованию с ФСБ. Текст указа размещен на сайте официального опубликования документов.