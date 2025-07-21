Вице-премьер правительства РФ впечатлился новосибирскими ИИ-разработками

Травников отметил важность подхода, ориентированного на результат, при внедрении ИИ в регионе: «Применение искусственного интеллекта должно быть обосновано конкретными задачами. Мы стремимся отслеживать все разработки, но при масштабном внедрении обращаем внимание на ожидаемый результат, будь то повышение качества услуг, новые сервисы для граждан или снижение трудозатрат. Успешные разработки быстро повторяем, но также создаем и собственные решения, например, анализ данных рентгенологических исследований и компьютерной томографии, систему видеоаналитики “Безопасный город”, робот Николай, голосовая клавиатура для врачей, интеллектуальные помощники для госслужащих»﻿.