Вице-премьер правительства РФ впечатлился новосибирскими ИИ-разработками

Вице-премьер, посетивший регион с рабочим визитом, подчеркнул, что местные разработки, основанные на искусственном интеллекте, обладают значительным потенциалом для распространения по всей стране.
Травников и Григоренко посетили исследовательский центр искусственного интеллекта при Новосибирском государственном университете, а также технопарк новосибирского Академгородка, где ИТ-компании занимаются созданием и внедрением перспективных ИИ-решений.
Григоренко отметил, что Новосибирск является одним из ключевых центров развития информационных технологий и искусственного интеллекта.
«Наша задача — создать высококачественные ИИ-решения и обеспечить их широкое внедрение. Это возможно только при условии, что ИИ-разработки приносят ощутимые результаты и реальную пользу. В Новосибирске созданы благоприятные условия для развития искусственного интеллекта, благодаря сильной научной базе и активному стартап-сообществу. Разработка ИИ здесь идет параллельно с внедрением. Важно, что регион сам заинтересован во внедрении ИИ-решений в образовательные учреждения, предприятия и государственные органы», — подчеркнул Григоренко.
Травников отметил важность подхода, ориентированного на результат, при внедрении ИИ в регионе: «Применение искусственного интеллекта должно быть обосновано конкретными задачами. Мы стремимся отслеживать все разработки, но при масштабном внедрении обращаем внимание на ожидаемый результат, будь то повышение качества услуг, новые сервисы для граждан или снижение трудозатрат. Успешные разработки быстро повторяем, но также создаем и собственные решения, например, анализ данных рентгенологических исследований и компьютерной томографии, систему видеоаналитики “Безопасный город”, робот Николай, голосовая клавиатура для врачей, интеллектуальные помощники для госслужащих».
В Новосибирской области ИИ активно внедряется в здравоохранение для интерпретации данных рентгенологических исследований и компьютерной томографии (с начала года обработано более 361 тыс. снимков). ИИ используется в качестве помощника для анализа медицинских данных, но окончательный диагноз ставит специалист. Врачи также используют технологию голосового ввода на основе нейросети, внедренную в 71 медучреждении.
В госуправлении внедряются ИИ-ассистенты для оптимизации работы госслужащих: ИИ-эксперт по клиентоцентричности помогает обрабатывать обращения граждан, ИИ-помощник по электронному документообороту — находить информацию, а ИИ-стенографист — формировать протоколы совещаний.
Система видеоаналитики «Безопасный город» помогает следить за общественным порядком и искать правонарушителей и пропавших людей.