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Мэр Омска предупреждает о новом виде телефонного мошенничества

Глава города Сергей Шелест обратился к омичам с важным предупреждением о новом способе телефонного мошенничества.

Источник: РИА "Новости"

По словам мэра, в регионе активизировались злоумышленники, использующие схему обмана через якобы новый мессенджер MAX.

Суть мошенничества заключается в следующем: преступники звонят гражданам, представляясь сотрудниками платформы MAX, и под предлогом активации «аккаунта безопасности» пытаются получить доступ к личным данным пользователей портала «Госуслуги».

Схема обмана построена на доверии граждан. Злоумышленники используют психологическую манипуляцию, убеждая людей в необходимости срочных действий для защиты их аккаунтов. На самом деле их цель — получить доступ к конфиденциальной информации.

Мэр города призывает жителей быть бдительными и соблюдать основные правила безопасности.