Мэр Омска предупреждает о новом виде телефонного мошенничества

По словам мэра, в регионе активизировались злоумышленники, использующие схему обмана через якобы новый мессенджер MAX.
Суть мошенничества заключается в следующем: преступники звонят гражданам, представляясь сотрудниками платформы MAX, и под предлогом активации «аккаунта безопасности» пытаются получить доступ к личным данным пользователей портала «Госуслуги».
Схема обмана построена на доверии граждан. Злоумышленники используют психологическую манипуляцию, убеждая людей в необходимости срочных действий для защиты их аккаунтов. На самом деле их цель — получить доступ к конфиденциальной информации.
Мэр города призывает жителей быть бдительными и соблюдать основные правила безопасности.