Глава кабмина назначил нового вице-премьера по реинтеграции

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. Новым вице-премьером по вопросам реинтеграции Молдовы назначен депутат PAS Роман Рошка, об этом было объявлено после заседания правительства в понедельник.
Кандидатуру выдвинул глава кабмина Дорин Речан. Отметим, что Роман Рошка также включен в список PAS на предстоящие 28 сентября парламентские выборы.
Он сменит Олега Серебряна, ранее назначенного правительством послом в Турции с одновременным представительством в Ливане, Египте и Иордании.
Напомним, кандидатура Серебряна в качестве посла была одобрена парламентской Комиссией по внешней политике и европейской интеграции. В ответ на критику оппозиции, заявившей о неправомерности такого назначения, так как кандидат не имеет дипломатического опыта, глава МИД Михаил Попшой отметил, что назначение «отражает приверженность Республики Молдова профессиональной и хорошо подготовленной дипломатии».
Отметим, что у Романа Рошки нет никакого опыта в области реинтеграции. Согласно обнародованному резюме, с сентября 2012 года и до 20 июля 2022 года он занимал должность администратора в частной инвестиционной фирме. С 2006 по 2012 годы работал в полиции (мун. Бендеры) и в миграционном контроле Кишиневского международного аэропорта. С 2016 года по настоящее время трудится в рядах партии «Действие и солидарность» (PAS).
Теперь кандидатуру Рошки должна своим указом утвердить президент страны Майя Санду.