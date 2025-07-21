Глава кабмина назначил нового вице-премьера по реинтеграции

Отметим, что у Романа Рошки нет никакого опыта в области реинтеграции. Согласно обнародованному резюме, с сентября 2012 года и до 20 июля 2022 года он занимал должность администратора в частной инвестиционной фирме. С 2006 по 2012 годы работал в полиции (мун. Бендеры) и в миграционном контроле Кишиневского международного аэропорта. С 2016 года по настоящее время трудится в рядах партии «Действие и солидарность» (PAS).