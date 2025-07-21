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Евгений Панков покинул пост главы управления Росгвардии по Самарской области

Генерал-майор полиции Евгений Панков, до недавнего времени возглавлявший Управление Росгвардии по Самарской области, назначен главой этого же ведомства в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Источник: Коммерсантъ

В марте 2024 года Евгений Панков стал временно исполняющим обязанности самарского ведомства, в апреле того же года указом президента РФ был назначен на пост начальника управления Росгвардии по Самарской области.

Прежний глава Управления Росгвардии по Самарской области, генерал-майор полиции Александр Эсауленко, официально покинул пост в ноябре 2023 года. Он руководил ведомством с октября 2017 года.

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