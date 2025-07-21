Песков заявил о сложном периоде в отношениях с Азербайджаном после слов Алиева

Обострение российско-азербайджанских отношений произошло на фоне череды уголовных дел против граждан обеих стран, возбужденных в июне и июле этого года. В Екатеринбурге в центре конфликта — дело этнических азербайджанцев братьев Сафаровых, которых попытались задержать по обвинению в серии убийств и покушений, совершенных в нулевые. Два фигуранта дела скончались во время обысков. По версии Следственного комитета России, один из них умер от сердечной недостаточности. В Баку возбудили уголовное дело по факту их гибели, а также стали задерживать россиян и отменять связанные с РФ культурные мероприятия.