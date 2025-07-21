Путин продлил на год срок госслужбы замглавы МИД Вершинину

24 июля 2025 года Вершинину исполняется 71 год. Он начал работать в системе МИД в 1976 году, занимал различные должности в центральном аппарате и загранучреждениях. Вершинин находится в должности замглавы МИД РФ с 27 марта 2018 года. Владеет арабским, французским и английским языками.