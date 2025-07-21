СМИ: США пересматривают график поставок вооружений из-за Украины

Проблема и в том, что, по сведениям издания, что ФРГ уже испытывает нехватку средств ПВО. Ранее она передала Киеву три системы из своих запасов, еще две ФРГ разместила в Польше, чтобы обеспечить защиту аэропортов. Три ЗРК сейчас проходят модернизацию и пока не готовы к использованию, а один комплекс необходим для обучения солдат бундесвера.