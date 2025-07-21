СМИ: США пересматривают график поставок вооружений из-за Украины

Теперь Германия, по данным WSJ, сможет отправить Киеву два ЗРК Patriot в рамках первой партии поставок оружия Украине, согласованной Пентагоном при Дональде Трампе. Взамен ФРГ с конвейера получит новые системы ПВО Patriot, обойдя в очереди на них Швейцарию. Берн подтвердил, что США решили изменить график поставок Patriot. Швейцария заказала у США пять систем Patriot, поставка которых планировалась в период с 2026 по 2028 год. Но теперь сроки их получения неизвестны.
На этой неделе ожидаются новые договоренности о поставках дополнительного оружия Киеву. Министр обороны США Пит Хегсет в понедельник планирует провести виртуальную встречу с руководителями оборонных ведомств стран — членов НАТО для координации дальнейшей поддержки Украины, говорится в статье.
Как утверждает один из собеседников WSJ, администрация Трампа добивается заключения индивидуальных соглашений с членами НАТО о закупке дополнительных вооружений для Украины, а Пентагон контролирует эти переговоры. Соглашения будут касаться не только систем Patriot, но и ряда наступательных и оборонительных вооружений, которые союзники по НАТО будут поставлять на Украину, а затем пополнять свои собственные запасы за счет приобретения новых вооружений у США.
Как пишет немецкая газета Bild, первая новая система Patriot для Украины, финансируемая Германией, все еще находится в стадии разработки и будет готова не ранее чем через шесть-восемь месяцев. При этом Германия обдумывает передачу Украине еще одного ЗРК Patriot из арсенала бундесвера, который позже намерена восполнить новой установкой от Raytheon. Однако ее производство и поставка «займут годы», отмечает Bild.
Проблема и в том, что, по сведениям издания, что ФРГ уже испытывает нехватку средств ПВО. Ранее она передала Киеву три системы из своих запасов, еще две ФРГ разместила в Польше, чтобы обеспечить защиту аэропортов. Три ЗРК сейчас проходят модернизацию и пока не готовы к использованию, а один комплекс необходим для обучения солдат бундесвера.
Таким образом, у Германии остаются три «рабочие» системы Patriot, и, если Берлин вынужден будет передать Киеву еще одну, то у него на вооружении останется всего две. Тем не менее, по словам канцлера ФРГ Фридриха Мерца, Киев получит дополнительные Patriot в ближайшие недели.