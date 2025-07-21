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СМИ: США пересматривают график поставок вооружений из-за Украины

Вашингтон поставил Германию первой в очереди на получение новых зенитно-ракетных комплексов Patriot американского производства, потеснив Швейцарию, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на трех американских чиновников.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Теперь Германия, по данным WSJ, сможет отправить Киеву два ЗРК Patriot в рамках первой партии поставок оружия Украине, согласованной Пентагоном при Дональде Трампе. Взамен ФРГ с конвейера получит новые системы ПВО Patriot, обойдя в очереди на них Швейцарию. Берн подтвердил, что США решили изменить график поставок Patriot. Швейцария заказала у США пять систем Patriot, поставка которых планировалась в период с 2026 по 2028 год. Но теперь сроки их получения неизвестны.

По мере того как все больше стран будут соглашаться поставлять Украине системы Patriot из своих собственных запасов, Белый дом продолжит перераспределять запланированные поставки, отдавая приоритет именно этим союзникам, поясняет WSJ.

На этой неделе ожидаются новые договоренности о поставках дополнительного оружия Киеву. Министр обороны США Пит Хегсет в понедельник планирует провести виртуальную встречу с руководителями оборонных ведомств стран — членов НАТО для координации дальнейшей поддержки Украины, говорится в статье.

Как утверждает один из собеседников WSJ, администрация Трампа добивается заключения индивидуальных соглашений с членами НАТО о закупке дополнительных вооружений для Украины, а Пентагон контролирует эти переговоры. Соглашения будут касаться не только систем Patriot, но и ряда наступательных и оборонительных вооружений, которые союзники по НАТО будут поставлять на Украину, а затем пополнять свои собственные запасы за счет приобретения новых вооружений у США.

Главной проблемой, согласно WSJ, являются сроки доставки дополнительного оружия Киеву.

Как пишет немецкая газета Bild, первая новая система Patriot для Украины, финансируемая Германией, все еще находится в стадии разработки и будет готова не ранее чем через шесть-восемь месяцев. При этом Германия обдумывает передачу Украине еще одного ЗРК Patriot из арсенала бундесвера, который позже намерена восполнить новой установкой от Raytheon. Однако ее производство и поставка «займут годы», отмечает Bild.

Проблема и в том, что, по сведениям издания, что ФРГ уже испытывает нехватку средств ПВО. Ранее она передала Киеву три системы из своих запасов, еще две ФРГ разместила в Польше, чтобы обеспечить защиту аэропортов. Три ЗРК сейчас проходят модернизацию и пока не готовы к использованию, а один комплекс необходим для обучения солдат бундесвера.

Таким образом, у Германии остаются три «рабочие» системы Patriot, и, если Берлин вынужден будет передать Киеву еще одну, то у него на вооружении останется всего две. Тем не менее, по словам канцлера ФРГ Фридриха Мерца, Киев получит дополнительные Patriot в ближайшие недели.

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