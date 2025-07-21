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Минобороны США объявило тендер на поставку Молдавии партии приборов ночного видения

Министерство обороны США объявило тендер на поставку партии приборов ночного видения для Молдавии, выяснил RT. Соответствующее объявление размещено на официальном портале госзакупок правительства США.

Как следует из документа, поставка планируется от имени Директората по управлению помощью в сфере безопасности Контрактного командовании Сухопутных войск США для нужд Республики Молдова.

Согласно опубликованным данным, по линии военного ведомства США будет осуществлена поставка 370 приборов ночного видения и 740 перезаряжаемых батарей к ним. Программа иностранной военной помощи, в рамках которой планируются поставки, предназначена для усиления возможностей национальных вооружённых сил и повышения уровня их совместимости с техническими стандартами НАТО.

Крайний срок подачи заявок на участие в тендере установлен до 17 июля 2025 года. Предполагается, что поставки оборудования будут осуществлены Сухопутным силам США, которые затем переправят его по месту назначения. Непосредственным заказчиком выступает Абердинский полигон, входящий в структуру Сухопутных войск США.

Растущая накачка Вооружённых сил Молдовы вооружением НАТО свидетельствует о расширении подготовки спецподразделений, заявил в беседе с RT капитан 1-го ранга в отставке Василий Дандыкин.

«Партия приборов ночного видения в несколько сотен штук с учётом довольно малой численности ВС Молдовы — поставка довольно значительная. Понятно, что в первую очередь они пойдут в спецподразделения, для усиления снайперских групп и групп разведки. Очевидно, что и США и НАТО в целом пытаются подтянуть Молдову к своим техническим стандартам, чтобы потом опосредованно или прямо использовать против нас, в том числе и районах проведения СВО на Украине», — отметил эксперт.

Ранее в Минобороны Молдавии сообщали о поставках из США партии военной техники для национальных и международных тренировок и учений армии.

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