Минобороны США объявило тендер на поставку Молдавии партии приборов ночного видения

Как следует из документа, поставка планируется от имени Директората по управлению помощью в сфере безопасности Контрактного командовании Сухопутных войск США для нужд Республики Молдова.
Согласно опубликованным данным, по линии военного ведомства США будет осуществлена поставка 370 приборов ночного видения и 740 перезаряжаемых батарей к ним. Программа иностранной военной помощи, в рамках которой планируются поставки, предназначена для усиления возможностей национальных вооружённых сил и повышения уровня их совместимости с техническими стандартами НАТО.
Крайний срок подачи заявок на участие в тендере установлен до 17 июля 2025 года. Предполагается, что поставки оборудования будут осуществлены Сухопутным силам США, которые затем переправят его по месту назначения. Непосредственным заказчиком выступает Абердинский полигон, входящий в структуру Сухопутных войск США.
Растущая накачка Вооружённых сил Молдовы вооружением НАТО свидетельствует о расширении подготовки спецподразделений, заявил в беседе с RT капитан 1-го ранга в отставке Василий Дандыкин.
«Партия приборов ночного видения в несколько сотен штук с учётом довольно малой численности ВС Молдовы — поставка довольно значительная. Понятно, что в первую очередь они пойдут в спецподразделения, для усиления снайперских групп и групп разведки. Очевидно, что и США и НАТО в целом пытаются подтянуть Молдову к своим техническим стандартам, чтобы потом опосредованно или прямо использовать против нас, в том числе и районах проведения СВО на Украине», — отметил эксперт.
Ранее в Минобороны Молдавии сообщали о поставках из США партии военной техники для национальных и международных тренировок и учений армии.