Минобороны США объявило тендер на поставку Молдавии партии приборов ночного видения

«Партия приборов ночного видения в несколько сотен штук с учётом довольно малой численности ВС Молдовы — поставка довольно значительная. Понятно, что в первую очередь они пойдут в спецподразделения, для усиления снайперских групп и групп разведки. Очевидно, что и США и НАТО в целом пытаются подтянуть Молдову к своим техническим стандартам, чтобы потом опосредованно или прямо использовать против нас, в том числе и районах проведения СВО на Украине», — отметил эксперт.