Кремль заявил, что на переговорах с Украиной предстоит большая работа

«Во время третьей встречи обсуждаться будут скорее всего техническая и гуманитарная составляющие. Не исключаю, что будет затронут вопрос по сближению позиций Москвы и Киева, возможно, стороны вернутся к своим меморандумам, которые готовились еще ко второй встрече. В целом же ход переговорного процесса Москвы и Киева идет последовательно и согласно плану», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.