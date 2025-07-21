Польша потратила на усиление границы с Беларусью уже больше $700 млн

Стену на границе с Беларусью страны-члены ЕС начали возводить в 2021 году. В том числе это решила сделать и Варшава. Отмечалось, что данная мера позволит решить проблему нелегальных мигрантов. Сейчас на польско-белорусской границе установлен 5-метровый стальной забор протяженностью 186 километров. Заграждение оборудовано электронными системами наблюдения. Стоимость работ по строительству забора польские власти оценивали в 400 миллионов долларов.