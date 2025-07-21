Польша потратила на усиление границы с Беларусью уже больше $700 млн

МИНСК, 21 июл — Sputnik. Польша на усиление границы с Беларусью потратила уже более 700 миллионов долларов, сообщил в понедельник министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк.
«Польша потратила 2,6 миллиарда злотых (около 715 миллионов долларов — Sputnik), Польша держит здесь 11 тысяч пограничников и солдат, чтобы эта граница Европейского союза была безопасна», — сказал он во время посещения со своим немецким коллегой Александром Добриндтом пункта пропуска «Половцы — Песчатка».
Семоняк заявил, что хочет убедить власти Германии в необходимости контролировать в первую очередь внешнюю границу ЕС, а не внутренние рубежи государств Шенгенской зоны.
«Я хочу показать главе МВД Германии, что борьба с нелегальной миграцией должна происходить на внешних границах Европейского союза», — сказал министр, отмечая, что поляки делают все, чтобы задержать нелегальных мигрантов на границе, не позволив им продвигаться дальше в ЕС.
Семоняк заявил, что благодаря усилению восточной границы и физическому барьеру польским пограничникам удается почти полностью предотвращать попытки ее нелегального пересечения.
Стену на границе с Беларусью страны-члены ЕС начали возводить в 2021 году. В том числе это решила сделать и Варшава. Отмечалось, что данная мера позволит решить проблему нелегальных мигрантов. Сейчас на польско-белорусской границе установлен 5-метровый стальной забор протяженностью 186 километров. Заграждение оборудовано электронными системами наблюдения. Стоимость работ по строительству забора польские власти оценивали в 400 миллионов долларов.