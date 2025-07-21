Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль пригрозил Йемену бомбардировками, как в Иране

Министр обороны Израиля Израэль Кац уведомил йеменских хуситов о неминуемом ударе ЦАХАЛ в ответ на агрессию. Глава Минобороны заявил, что республику ждет будущее Ирана.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Судьба Йемена будет такой же, как у Тегерана», — приводит слова министра «Интерфакс» со ссылкой на The Times of Israel.

Министр уточнил, что атаки ЦАХАЛ станут ответом на пуски хуситами ракет по Израилю. Кац подчеркнул, что еврейские власти будут пресекать удары по своей земле в любое время, чтобы обеспечить безопасность страны.

Ранее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что с помощью военных самолетов уничтожили «военную инфраструктуру» хуситов в йеменском порту Ходейды. В ЦАХАЛ рассказали, что удары наносились по топливным резервуарам и кораблям. Израиль обосновал атаку необходимостью отреагировать на обстрелы хуситов.

Представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что ракетные войска ударили по аэропорту Бен-Гурион. Для атаки использовалась гиперзвуковая баллистическая ракета типа «Палестина-2».

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше