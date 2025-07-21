Израиль пригрозил Йемену бомбардировками, как в Иране

«Судьба Йемена будет такой же, как у Тегерана», — приводит слова министра «Интерфакс» со ссылкой на The Times of Israel.
Министр уточнил, что атаки ЦАХАЛ станут ответом на пуски хуситами ракет по Израилю. Кац подчеркнул, что еврейские власти будут пресекать удары по своей земле в любое время, чтобы обеспечить безопасность страны.
Ранее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что с помощью военных самолетов уничтожили «военную инфраструктуру» хуситов в йеменском порту Ходейды. В ЦАХАЛ рассказали, что удары наносились по топливным резервуарам и кораблям. Израиль обосновал атаку необходимостью отреагировать на обстрелы хуситов.
Представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что ракетные войска ударили по аэропорту Бен-Гурион. Для атаки использовалась гиперзвуковая баллистическая ракета типа «Палестина-2».