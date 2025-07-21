Михаил Развожаев поручил разгрузить улицы Балаклавы

Михаил Развожаев дал указание по улучшению ситуации с движением на улицах Балаклавы. Сейчас там частично ограничена парковка на площади 1 Мая, а также введено реверсивное движение на улицах Калича и Крестовского.
Местные жители выражают недовольство из-за пробок и поведения водителей, которые нарушают правила дорожного движения: оставляют автомобили во дворах, заезжают на газоны и тротуары, что мешает проезду экстренных служб.
«Поручил и.о. заместителя губернатора Павлу Александровичу Иено к выходным решить вопрос с организацией движения и найти адекватное, продуманное решение, которое поможет разгрузить улицы Балаклавы», — отметил губернатор.