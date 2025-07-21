Политолог Михайлов назвал реальную причину эскалации конфликта РФ и Азербайджана

Россия и Азербайджан за считаные дни перешли на новый этап эскалации конфликта после решения президента Ильхама Алиева подать иск в международные судебные инстанции в связи с крушением в декабре 2024 года самолета AZAL. Почему отношения Баку и Москвы продолжаются ухудшаться, «Вечерняя Москва» узнала у военного эксперта и политолога Евгения Михайлова.
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Причина эскалации конфликта.
По его мнению, на сегодняшний день обострение конфликта между Азербайджаном и РФ связано с успехами российских военных в зоне украинского конфликта.
— Азербайджан и Турция разделяют интересы Великобритании. Поэтом не исключено, что есть определенное давление со стороны Британии с целью организовать новую конфронтацию с Россией. Более того, мы стали свидетелями встречи Алиева с украинской журналисткой Еленой Гурбановой, в ходе которой ему подарили шевроны военных ВСУ, что в наших глазах также выглядит как поддержка киевского режима, — отметил военный эксперт.
Последствия обострения отношений.
Политолог уверен, что в этом конфликте последствия для России будут минимальными, а вот Азербайджан, напротив, столкнется с ощутимыми неудобствами.
— Дело в том, что более трех миллионов этнических азербайджанцев проживают на территории РФ и являются гражданами нашей страны. Они начали здесь бизнес и на эти средства поддерживают свои семьи в Азербайджане. В случае обострения конфликта Россия может найти различные недочеты в бизнесе отдельных лиц и доказать это юридически. Также продукты, которые сейчас РФ приобретает у Азербайджана, можно заменить на товары из других стран. И это серьезно ударит по экономике Баку, — объяснил Михайлов.
Есть ли шанс на примирение.
Однако, несмотря на сегодняшнее ухудшение взаимоотношений, прежде лидерам России и Азербайджана удавалось грамотно выстраивать дипломатические отношения, поэтому есть шанс, что кризис не дойдет до «точки невозврата», считает военный эксперт.
— При этом, несмотря на то что отношения между Москвой и Баку разрушены не до конца, пока тенденции к восстановлению прежних взаимоотношений нет. Хотя они и не до конца разорваны. Но если претензии будут нарастать, конфликт может перерасти в фазу более серьезных действий на дипломатическом уровне, — предупредил Михайлов.
В Кремле уже отреагировали на заявление Алиева о подготовке для подачи в международные суды документов против России из-за падения самолета AZAL в Актау. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва ждет итогов следственных действий, которые идут по делу об авиакатастрофе.
Крушение летевшего из Баку в Грозный Embraer 190 рядом с Актау произошло 25 декабря прошлого года. На борту находились 5 членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, 6 — Казахстана, 3 — Киргизии. Выжили 29 человек, в их числе 9 россиян.