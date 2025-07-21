Политолог Михайлов назвал реальную причину эскалации конфликта РФ и Азербайджана

— Дело в том, что более трех миллионов этнических азербайджанцев проживают на территории РФ и являются гражданами нашей страны. Они начали здесь бизнес и на эти средства поддерживают свои семьи в Азербайджане. В случае обострения конфликта Россия может найти различные недочеты в бизнесе отдельных лиц и доказать это юридически. Также продукты, которые сейчас РФ приобретает у Азербайджана, можно заменить на товары из других стран. И это серьезно ударит по экономике Баку, — объяснил Михайлов.