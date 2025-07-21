Bloomberg: Иран исключил переговоры с США перед встречей с «евротройкой»

«На данный момент у нас нет планов о проведении переговоров с США», — заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в понедельник.
Он также отметил, что на переговорах с «евротройкой» (Франция, Германия, Великобритания), которая состоится на уровне заместителей министров иностранных дел, Иран намерен «серьезно повысить» свои требования. При этом Багаи не уточнил, что имеется в виду, но сказал, что Тегеран хочет «дать нагоняй» этим странам за их позицию во время авиаударов США и Израиля по Ирану в июне, говорится в статье.
В воскресенье министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что у «евротройки» нет «какой-либо правового, политического и морального статуса» для активации механизма snapback после того, как Дональд Трамп во время своего первого президентского срока отказался от соглашения, предусматривающего такой механизм, а также из-за «политической и материальной поддержки» блоком нападения Израиля и США на Иран.
По словам Багаи, во вторник, 22 июля, Тегеран планирует провести в Тегеране трехстороннюю встречу с представителями России и Китая и обсудить свою ядерную программу и угрозы введения дополнительных санкций. В воскресенье, как напоминает Bloomberg, Али Лариджани, старший советник аятоллы Али Хаменеи, посетил Россию и обсудил с Владимиром Путиным ядерную программу Ирана и последние события на Ближнем Востоке.