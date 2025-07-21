Bloomberg: Иран исключил переговоры с США перед встречей с «евротройкой»

Он также отметил, что на переговорах с «евротройкой» (Франция, Германия, Великобритания), которая состоится на уровне заместителей министров иностранных дел, Иран намерен «серьезно повысить» свои требования. При этом Багаи не уточнил, что имеется в виду, но сказал, что Тегеран хочет «дать нагоняй» этим странам за их позицию во время авиаударов США и Израиля по Ирану в июне, говорится в статье.