Белорусские электробусы могут появиться в Самарской области

МИНСК, 21 июл — Sputnik. Беларусь готова проработать возможность опытной эксплуатации белорусских электробусов в Самарской области, заявил вице-премьер Виктор Каранкевич, передает Sputnik.
В понедельник он провел встречу с губернатором этого российского региона Вячеславом Федорищевым. Каранкевич отметил, что область — важный и надежный партнер для республики. В 2024 минувшем году взаимный товарооборот достиг почти 2,8 миллиарда долларов, а за пять месяцев 2025-го приблизился к миллиарду.
«Мы заинтересованы максимально наращивать объемы взаимной торговли. Республика Беларусь поставляет в Самарскую область продукцию флагманских заводов», — сказал Каранкевич.
Вице-премьер уточнил, что в прошлом году регион приобрел у Беларуси более 90 автобусов, а в текущем заключен контракт на поставку 20 автобусов для Тольятти с использованием программы поддержки экспорта.
«Готовы проработать возможность опытной эксплуатации электробусов в Самарской области, a также поставить троллейбусы с увеличенным автономным ходом для Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и других», — подчеркнул Каранкевич.
Он также предложил вернуться к рассмотрению вопроса сотрудничества Беларуси и областью в части поставки и модернизации трамвайных вагонов.
«В случае подтверждения объемов по закупкам трамваев в перспективе может стать создание в Самарской области совместного предприятия по восстановлению трамвайных тележек и надстройке белорусскими трамвайными вагонами. У нас есть хорошая практика, мы уже взаимодействуем с другими регионами Российской Федерации», — добавил Каранкевич.
По его словам, в 2024 году в Самарскую область поставлено 95 грузовиков МАЗ, в этом — 30. Он уточнил, за последние пять лет российский регион приобрел свыше 2,4 тысячи белорусских лифтов, в 2024-м поставлено более 600.
Вице-премьер предложил рассмотреть вопрос о локализации производства белорусских лифтов в области при наличии постоянного спроса на продукцию.
Также Каранкевич пригласил самарские предприятия принять участие в выставке «Иннопром», которая пройдет с 29 сентября по 1 октября 2025 года в Минске.