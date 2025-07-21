Белорусские электробусы могут появиться в Самарской области

В понедельник он провел встречу с губернатором этого российского региона Вячеславом Федорищевым. Каранкевич отметил, что область — важный и надежный партнер для республики. В 2024 минувшем году взаимный товарооборот достиг почти 2,8 миллиарда долларов, а за пять месяцев 2025-го приблизился к миллиарду.