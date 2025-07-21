В Госдуме раскрыли план США по замене России на Кавказе

По мнению парламентария, Москве на фоне обострения отношений с Баку следует активнее вступать в контакт с государствами, которые заинтересованы в сохранении влияния Кремля в регионе, в том числе с Ираном. Также России стоит развивать взаимоотношения с Турцией, высказалася в беседе с RTVI депутат.
Затулин обратил внимание на то, что турецкие интересы относительно расширения влияния на Кавказе «конфликтуют» с российскими планами. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ считает, что Москва должна «тормозить» Анкару, чтобы она не стремилась к реализации авантюр, связанных с усилением давления Азербайджана на Армению и открытием Зангезурского коридора.
Затулин подчеркнул, что Кавказ — область влияния, которая является одной из тем переговоров с США. Американцы стремятся лишить Россию авторитета в этом регионе. Депутат добавил, что российским властям стоит помнить, что НАТО стремится зайти не только на Украину, поэтому необходимо прилагать усилия, чтобы НАТО не «пришло к нам на Кавказ». Зампред думского комитета по делам СНГ отметил, что до последнего времени взгляд Москвы на этот вопрос был излишне оптимистичным.
С этой точки зрения меры, направленные на ограничения, связанные с поездками и всем остальным, носят вынужденный характер. Они совершенно не исключаются, особенно в период обострения отношений, например, предупреждение российских граждан о том, чтобы они не ездили в Азербайджан в создавшейся ситуации.
11 июля посол США в Турции Том Бэррэк заявил, что США может взять в аренду на столетие Зангезурский коридор — проект дороги, пролегающей через Сюникскую область Армении для связи Азербайджана с его эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой. Ранее Константин Затулин в беседе с RTVI предположил, что предложение США уже готовы принять в Баку.