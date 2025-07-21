В Госдуме раскрыли план США по замене России на Кавказе

Затулин подчеркнул, что Кавказ — область влияния, которая является одной из тем переговоров с США. Американцы стремятся лишить Россию авторитета в этом регионе. Депутат добавил, что российским властям стоит помнить, что НАТО стремится зайти не только на Украину, поэтому необходимо прилагать усилия, чтобы НАТО не «пришло к нам на Кавказ». Зампред думского комитета по делам СНГ отметил, что до последнего времени взгляд Москвы на этот вопрос был излишне оптимистичным.