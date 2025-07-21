В Совфеде ответили на сообщения о новой эскалации конфликта с Азербайджаном

«Азербайджан строится как независимое государство. Тем не менее, я полагаю, что не обошлось без руки западных спецслужб, прежде без британской разведки. Они используют любой момент, чтобы испортить наши отношения с южными соседями», — рассказал Джабаров «Ленте.ру».
Сенатор призвал более взвешенно воспринимать сообщения СМИ, содержащие высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он пояснил, что отдельные публикации могут целенаправленно распространяться с целью спровоцировать Россию на ответные действия или заявления.
Мы не будем этого делать. Надо отдать этот вопрос на проработку нашим и азербайджанским дипломатам. Они быстрее найдут общий язык, найдут точки соприкосновения и попробуют избежать дальнейшего ухудшения отношений.
По словам Джабарова, президент Азербайджана является опытным политиком, обладающим высоким авторитетом в России, а сами страны связывают прочные отношения. Сенатор предположил, что Алиев как компетентный руководитель сможет правильно оценить обстановку. Также Джабаров считает, что двусторонние отношения имеют хорошие перспективы, а их укрепление будет выгодно для Москвы и Баку.
Ранее о новом витке эскалации конфликта Москвы и Баку писал «Коммерсантъ». В публикации отмечалось, что уровень конфронтации повысил президент Азербайджана Ильхам Алиев, который заявил, что готов подать иск к России в международные суды в связи с крушением самолета в декабре 2024 года, а также дал совет Киеву «не соглашаться на оккупацию».
После слов Алиева пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в отношениях России с Азербайджаном наблюдается сложный период и выразил надежду, что он скоро завершится.