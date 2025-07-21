В Совфеде ответили на сообщения о новой эскалации конфликта с Азербайджаном

Ранее о новом витке эскалации конфликта Москвы и Баку писал «Коммерсантъ». В публикации отмечалось, что уровень конфронтации повысил президент Азербайджана Ильхам Алиев, который заявил, что готов подать иск к России в международные суды в связи с крушением самолета в декабре 2024 года, а также дал совет Киеву «не соглашаться на оккупацию».