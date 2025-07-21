Губернатор Челябинской области произвел ряд кадровых назначений

«Назначить Шариева Ильмара Ринатовича первым заместителем министра экономического развития Челябинской области», — говорится в постановлении, подписанном 21 июля.
Шариев до этого был начальником управления развития малого и среднего предпринимательства. этого же министерства.
Также глава региона освободил Антона Алексеева от должности первого заместителя начальника Главного управления юстиции Челябинской области.
«Расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 29 июля 2025 года по инициативе гражданского служащего», — говорится в постановлении от 21 июля.