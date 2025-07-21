Bloomberg: ФРГ и США близки к заключению соглашения по поставкам Patriot Украине

С начала украинского конфликта Германия передала Украине три собственных комплекса Patriot, оставив у себя на вооружении девять (два из них охраняют аэропорт Жешув в Польше). Власти ФРГ заявляли о готовности передать Украине еще несколько при условии, что США гарантирует их быструю замену. Этот вопрос обсуждался в ходе июльского визита министра обороны Германии Бориса Писториуса в Вашингтон. По итогам переговоров в США было объявлено, что Украина на немецкие деньги получит два комплекса ПВО Patriot.