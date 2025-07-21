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Bloomberg: ФРГ и США близки к заключению соглашения по поставкам Patriot Украине

Германия и США могут уже на этой неделе объявить о соглашении, которое позволит передать Украине две батареи зенитного ракетного комплекса Patriot из запасов Берлина. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Предполагается, что немецкие запасы затем восполнит Вашингтон.

Источник: AP 2024

«По словам собеседников агентства, немецкие и американские чиновники намерены окончательно согласовать оставшиеся вопросы по сделке с Patriot, включая сроки возобновления исчерпанных запасов», — пишет Bloomberg.

В понедельник глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлин сделает все возможное, чтобы как можно скорее поставить Украине в общей сложности пять систем Patriot.

С начала украинского конфликта Германия передала Украине три собственных комплекса Patriot, оставив у себя на вооружении девять (два из них охраняют аэропорт Жешув в Польше). Власти ФРГ заявляли о готовности передать Украине еще несколько при условии, что США гарантирует их быструю замену. Этот вопрос обсуждался в ходе июльского визита министра обороны Германии Бориса Писториуса в Вашингтон. По итогам переговоров в США было объявлено, что Украина на немецкие деньги получит два комплекса ПВО Patriot.