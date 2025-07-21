СМИ: Чехия может вслед за Испанией нарушить обязательство по повышению расходов на оборону

Бабиш поддержал позицию испанского премьера Санчеса и подчеркнул, что средства налогоплательщиков могут быть потрачены «с умом» и в «других местах». Кроме того, он напомнил, что, несмотря на то, что сейчас мир тратит «рекордные суммы» на вооружение, в уставе НАТО слово «мир» повторяется девять раз.