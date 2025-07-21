СМИ: Чехия может вслед за Испанией нарушить обязательство по повышению расходов на оборону

Страны — члены НАТО под давлением президента США Дональда Трампа на июньском саммите в Гааге договорились увеличить военные расходы до 5% ВВП. Свое решение они аргументировали растущими опасениями насчет «возможной российской агрессии», говорится в статье.
Премьер-министр Испании Педро Санчес предупредил, что целевой показатель в 5% «будет не только неразумным, но и контрпродуктивным». Позднее Испания добилась для себя исключения и теперь может выделять на военные расходы всего 2,1% ВВП.
Аналогичную позицию может занять и Чехия. В воскресном интервью Financial Times Бабиш заявил, что в случае избрания он откажется от данного Чехией обещания.
Я политик, работающий на благо чешского народа. Кто-то должен объяснить Трампу, что 5% — это нереально. Мы не подчиненные. Если Трамп скажет, что я должен выпрыгнуть из окна, я не буду прыгать.
Бабиш поддержал позицию испанского премьера Санчеса и подчеркнул, что средства налогоплательщиков могут быть потрачены «с умом» и в «других местах». Кроме того, он напомнил, что, несмотря на то, что сейчас мир тратит «рекордные суммы» на вооружение, в уставе НАТО слово «мир» повторяется девять раз.
Бабиш поставил под сомнение оценку НАТО угрозы со стороны России. Хотя он заявил, что Владимир Путин «совершил большую ошибку», начав военные действия на Украине, Бабиш добавил, что российская угроза преувеличена.
Я действительно не боюсь Путина, потому что мы и так сильны. Может ли Путин, военный бюджет которого в 13 раз меньше, чем у НАТО, что-то сделать против нас?
Комментарии Бабиша прозвучали вразрез с предупреждениями западных официальных лиц о том, что Москва готовится к более широкой конфронтации. В июне генсекретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что Россия восстанавливает свои вооруженные силы и «может быть готова применить военную силу против НАТО в течение пяти лет».
Позиция Бабиша стала ключевой разделительной линией в предвыборной кампании в Чехии, отмечает издание.
Недавний опрос, проведенный социологическим агентством STEM, показывает, что партия Бабиша ANO лидирует с результатом около 30%, значительно опережая конкурентов.