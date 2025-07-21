В Калининград приехала делегация ОДКБ

Губернатор Алексей Беспрозванных принял в Калининграде 20 июля делегацию Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности. В регион прибыли представители России, Таджикистана, Белоруссии, Кыргызстана и Казахстана. Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале.