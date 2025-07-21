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В Калининград приехала делегация ОДКБ

Гостей принимает губернатор Алексей Беспрозванных.

Источник: правительство Калининградской области

Губернатор Алексей Беспрозванных принял в Калининграде 20 июля делегацию Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности. В регион прибыли представители России, Таджикистана, Белоруссии, Кыргызстана и Казахстана. Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале.

«На фоне провокационных заявлений и действий западных стран сотрудничество со штабом ОДКБ приобретает особую значимость. Потенциал организации в соответствии с уставом способен обеспечить безопасность региона при необходимости», — прокомментировал Алексей Беспрозванных.