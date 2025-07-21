Восемь вице-губернаторов Петербурга создали чат в мессенджере Max

Он опубликовал скриншот, в котором вице-губернаторы переписываются в чате в мессенджере Max.
«Коллеги в выходные спросили — будем ли покорять Max? Будем! Уже зарегистрировался в новом национальном мессенджере. Если коротко о первом впечатлении — это на 100% удобный инструмент и для работы, и для личного общения», — написал Пиотровский. Он добавил, что перевел в Max все рабочие контакты.
Судя по скриншоту, в новом чате правительства 8 из 13 вице-губернаторов, в том числе Николай Линченко, Кирилл Поляков, Константин Звоник и Владимир Омельницкий.
Напомним, что в начале июня министр цифрового развития Максут Шадаев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о разработке отечественного мессенджера. Российский лидер в свою очередь попросил глав всех ведомств оказывать поддержку российской разработке, потому что «это чрезвычайно важно». Затем Госдума приняла закон о создании в России национального мессенджера. В ходе думского заседания стало известно, что сервис хотят связать с «Госуслугами» и ЕСИА.
Позже комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сообщил, что российский мессенджер MAX «сейчас на голову выше всех конкурентов» и уже обогнал WhatsApp.