Восемь вице-губернаторов Петербурга создали чат в мессенджере Max

«Коллеги в выходные спросили — будем ли покорять Max? Будем! Уже зарегистрировался в новом национальном мессенджере. Если коротко о первом впечатлении — это на 100% удобный инструмент и для работы, и для личного общения», — написал Пиотровский. Он добавил, что перевел в Max все рабочие контакты.