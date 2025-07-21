Министры обороны России и Ирана провели переговоры в Москве

«Темой этой встречи было укрепление двустороннего сотрудничества в военной сфере и сфере обороны», — сказал посол агентству IRNA, сообщение публикует Telegram-канал посольства.
По словам дипломата, встреча двух министров состоялась в понедельник во время визита главы оборонного ведомства Ирана в Москву.
Накануне президент Владимир Путин принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Ирана Али Лариджани. Представитель Тегерана по поручению своего руководства привел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы.
Как заявил сегодня официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи, Лариджани во время визита в Москву провел встречу с Путиным, обсудив с ним ситуацию на Ближнем Востоке. Также стороны затронули глобальные процессы и широкий спектр актуальных тем, включая двусторонние отношения.