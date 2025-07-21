Министры обороны России и Ирана провели переговоры в Москве

Как заявил сегодня официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи, Лариджани во время визита в Москву провел встречу с Путиным, обсудив с ним ситуацию на Ближнем Востоке. Также стороны затронули глобальные процессы и широкий спектр актуальных тем, включая двусторонние отношения.