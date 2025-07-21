Вячеслав Федорищев усиливает промышленное сотрудничество с Беларусью

Во время рабочей поездки в Республику Беларусь губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выступил с инициативой расширить сотрудничество в ключевых промышленных отраслях. В частности, он предложил президенту Беларуси Александру Лукашенко углубить взаимодействие в сфере автомобилестроения, станко-, авиа- и ракетостроения, а также организовать совместное производство автокомпонентов и увеличить объемы поставок сельхозтехники.