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Вячеслав Федорищев усиливает промышленное сотрудничество с Беларусью

Во время рабочей поездки в Республику Беларусь губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выступил с инициативой расширить сотрудничество в ключевых промышленных отраслях.

Во время рабочей поездки в Республику Беларусь губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выступил с инициативой расширить сотрудничество в ключевых промышленных отраслях. В частности, он предложил президенту Беларуси Александру Лукашенко углубить взаимодействие в сфере автомобилестроения, станко-, авиа- и ракетостроения, а также организовать совместное производство автокомпонентов и увеличить объемы поставок сельхозтехники.

По словам губернатора, Самарская область ежегодно выпускает около 400 тысяч автомобилей, а в регионе функционируют порядка 200 предприятий, производящих автокомплектующие для различных автомобильных брендов. Это, как отметил Федорищев, формирует серьезный промышленный потенциал и хорошие предпосылки для развития международной кооперации.

— Мы готовы обеспечить высокий уровень качества производимых компонентов. Рассчитываем заручиться Вашим одобрением на долгосрочную и продуктивную кооперацию с закрытым акционерным обществом «БЕЛДЖИ» по поставке автокомплектующих, а также получить Вашу поддержку в рамках возможной локализации данным предприятием производства автокомпонентов на территории Самарской области, — отметил губернатор Вячеслав Федорищев.

В продолжение диалога стороны достигли договоренности о проведении в августе-сентябре Дня поставщика ЗАО «БЕЛДЖИ». Это мероприятие должно стать новой точкой роста для самарских предприятий, заинтересованных в выходе на белорусский рынок.

Еще одним важным направлением обсуждения стало облегчение условий поставок сельскохозяйственной техники. Как отметил Вячеслав Федорищев, самарская компания ООО «Пегас-Агро» уже успешно экспортирует в Беларусь самоходные опрыскиватели-разбрасыватели «Туман», которые используются в работе ведущих аграрных хозяйств республики. Однако расширение поставок возможно при условии пересмотра статуса техники:

По словам губернатора, учитывая использование в производстве машин отдельных белорусских компонентов, было бы целесообразно не относить технику к категории иностранной. Тем более, что применение этих машин ощутимо повышает эффективность сельскохозяйственных процессов.

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