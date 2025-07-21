В Узбекистане завершилось российско-узбекское тактическое учение

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Совместное российско-узбекское тактическое учение «Хамкорлик-2025» по противодействию незаконным вооруженным формированиям в приграничных районах завершилось в Узбекистане, сообщило Минобороны РФ в понедельник.
«Совместное военное тактическое учение Вооруженных Сил Российской Федерации и Республики Узбекистан завершилось проведением розыгрыша совместных практических действий по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований (НВФ) на полигоне “Термез” в Узбекистане», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках основного этапа учения воинские контингенты двух стран отработали организацию применения Вооруженных Сил в ходе специальных действий по уничтожению НВФ.
По легенде учения, отряды НВФ перешли государственную границу и вступили в бой с подразделениями пограничной охраны. К отражению атаки превосходящих сил противника приступили подразделения быстрого реагирования. Расчёты беспилотников выполнили разведку, обнаружили местоположение противника, его огневые средства и оперативно передали разведданные экипажам вертолетов Ми-35 и Ми-24, которые нанесли упреждающий удар неуправляемыми ракетами.
Чтобы не допустить дальнейшее продвижение условного противника, расчеты гаубиц Д-30 нанесли огневое поражение и разбили его на группы, контроль над государственной границей был восстановлен.
На втором этапе «противник» занял участок местности в приграничных районах для наращивания сил и средств. Противостоящие им военнослужащие РФ и Узбекистана заблокировали группы условного бандформирования, выявили опорные пункты, районы скопления техники и живой силы. Бронетехника и автомобили «НВФ» были уничтожены операторами ударных FPV-дронов.
Таким образом были обеспечены благоприятные условия для дальнейшего наступления совместных сил. Штурмовые группы на багги, квадроциклах и кроссовых мотоциклах провели зачистку приграничных районов от условного противника под прикрытием огня из бронетранспортеров БТР-82А и бронеавтомобилей «Тайфун».
«Кроме того, для уничтожения бронированной техники противника были применены противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) с выносных пусковых установок, размещенных на “багги”, танки Т-72, гранатометные расчеты РПГ-7Д, а также ударные БПЛА с системой сброса боеприпасов», — рассказали в российском ведомстве.
В заключительном эпизоде военнослужащие совместных сил отработали штурм населенного пункта, уничтожение живой силы и техники условного противника. Штурмовые подразделения заблокировали условных боевиков «НВФ» под прикрытием групп огневой поддержки на бронеавтомобилях «Тайфун» и провели «зачистку» населенного пункта.
После практических действий на полигоне «Термез» прошла церемония закрытия учения. Манёвры проходили с 15 по 21 июля 2025 года. Основу российского контингента составили подразделения 201-й военной базы ЦВО.