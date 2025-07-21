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Лукашенко подписал указ, который снизит отчетную нагрузку на ведомства

С принятием документа регулярная отчетность будет собираться с использованием государственных информационных систем.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал в понедельник указ, который должен снизить отчетную нагрузку на ведомства, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Данным документом внесены изменения в указ 2011 года, регулирующий отдельные вопросы сбора информации, которая не содержится в государственной статотчетности.

Новый указ направлен на совершенствование сбора ведомственной отчетности и иных данных с учетом предписаний директивы № 11, принятой весной текущего года, и сложившейся правоприменительной практики.

«Отчетность и другая информация, которая предоставляется на регулярной основе, будет в полном объеме собираться с использованием государственных информационных систем (ГСИ)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это обеспечит снижение отчетной нагрузки, переход на технологии без использования бумаги и снижение расходов на обработку информации.

Указом конкретизирована компетенция существующего при Национальном статистическом комитете Межведомственного совета по управлению госданными. Теперь госорганы и организации должны будут обязательно выполнять его решения, касающиеся предотвращения дублирования сбора информации, оптимизации данных, содержащихся в ГСИ.

Таким образом, этот совет будет станет координатором по сбору и обработке информации посредством ГСИ.

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