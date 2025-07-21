Лукашенко подписал указ, который снизит отчетную нагрузку на ведомства

МИНСК, 21 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал в понедельник указ, который должен снизить отчетную нагрузку на ведомства, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Данным документом внесены изменения в указ 2011 года, регулирующий отдельные вопросы сбора информации, которая не содержится в государственной статотчетности.
Новый указ направлен на совершенствование сбора ведомственной отчетности и иных данных с учетом предписаний директивы № 11, принятой весной текущего года, и сложившейся правоприменительной практики.
«Отчетность и другая информация, которая предоставляется на регулярной основе, будет в полном объеме собираться с использованием государственных информационных систем (ГСИ)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что это обеспечит снижение отчетной нагрузки, переход на технологии без использования бумаги и снижение расходов на обработку информации.
Указом конкретизирована компетенция существующего при Национальном статистическом комитете Межведомственного совета по управлению госданными. Теперь госорганы и организации должны будут обязательно выполнять его решения, касающиеся предотвращения дублирования сбора информации, оптимизации данных, содержащихся в ГСИ.
Таким образом, этот совет будет станет координатором по сбору и обработке информации посредством ГСИ.