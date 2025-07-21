Адвокат Трампа рассказал о заключенной под водку сделке с Лукашенко

«Я выпил два шота, меня не вырвало, но и третий пить не стал», — уточнил Коул. Как пишет Politico, этот эпизод показывает изменение подхода Дональда Трампа к ведению внешней политики во время второго президентского срока. В качестве посланников за рубежом, отмечает издание, Трамп выбрал многих своих близких друзей и союзников.
21 июня Александр Лукашенко помиловал 14 заключенных. Среди них — Сергей Тихановский, один из главных участников протестов в Белоруссии 2020 года.
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