Адвокат Трампа рассказал о заключенной под водку сделке с Лукашенко

«Я выпил два шота, меня не вырвало, но и третий пить не стал», — уточнил Коул. Как пишет Politico, этот эпизод показывает изменение подхода Дональда Трампа к ведению внешней политики во время второго президентского срока. В качестве посланников за рубежом, отмечает издание, Трамп выбрал многих своих близких друзей и союзников.