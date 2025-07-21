Последние зарубежные новости за 21 июля 2025 года: свежие события текущего дня

FT рассказала о «роевой тактике» России по прорыву обороны Украины
Россия в три раза увеличила эффективность атак дронами по Украине. За счет массированных атак беспилотников РФ удается прорвать и без того загруженную систему противовоздушной обороны Украины. Российские войска стали активнее применять так называемую «тактику роя».
WT: Трамп проиграл 75% федеральных дел по оспариванию его указов
Федеральные суды США в 75% случаев выносили решения против указов Трампа. За полгода президентства против него подали около 500 исков. Судьи оспаривали иммиграционные меры и новаторские вопросы о пределах президентских полномочий.
UK Defence Journal узнал о размещении ядерных бомб США в Британии
СМИ: Иран заменил все поврежденные при атаках Израиля системы ПВО
Иран заменил системы ПВО, поврежденные во время июньского конфликта с Израилем. Как заявил генерал Махмуд Мусави, установки были восстановлены за счет внутренних резервов. Израиль ранее сообщал об уничтожении «десятков» иранских ПВО.