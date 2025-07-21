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Последние зарубежные новости за 21 июля 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 21 июля 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

FT рассказала о «роевой тактике» России по прорыву обороны Украины

Россия в три раза увеличила эффективность атак дронами по Украине. За счет массированных атак беспилотников РФ удается прорвать и без того загруженную систему противовоздушной обороны Украины. Российские войска стали активнее применять так называемую «тактику роя».

Источник: Reuters

WT: Трамп проиграл 75% федеральных дел по оспариванию его указов

Федеральные суды США в 75% случаев выносили решения против указов Трампа. За полгода президентства против него подали около 500 исков. Судьи оспаривали иммиграционные меры и новаторские вопросы о пределах президентских полномочий.

Источник: AP 2024

UK Defence Journal узнал о размещении ядерных бомб США в Британии

США впервые за 17 лет разместили ядерные бомбы B61−12 в Великобритании. По данным издания, вооружение доставлено на базу Лейкенхит в Саффолке. Это свидетельствует об изменении ядерной стратегии НАТО на фоне ухудшения отношений с Россией.

Источник: AP 2024

СМИ: Иран заменил все поврежденные при атаках Израиля системы ПВО

Иран заменил системы ПВО, поврежденные во время июньского конфликта с Израилем. Как заявил генерал Махмуд Мусави, установки были восстановлены за счет внутренних резервов. Израиль ранее сообщал об уничтожении «десятков» иранских ПВО.

Источник: AP 2024

WP сообщила о крупнейшем финансовом кризисе в ХАМАС за 40 лет

По данным WP, из-за войны с Израилем ХАМАС оказался в глубоком финансовом и административном кризисе. Группировка не платит зарплаты, не восстанавливает туннели и вынуждена принимать меры жесткой экономии.

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