Источник рассказал о новом раунде переговоров России и Украины

«Предполагается обмен мнениями по меморандумам о видении мирного урегулирования, которыми делегации обменялись ранее, и обсуждение ряда гуманитарных вопросов», — сказала собеседник агентства.
Стороны провели две встречи в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, Украине передали тела погибших военнослужащих ВСУ. Также Москва и Киев обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
В субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил России провести очередной раунд переговоров на следующей неделе. Источник в российской переговорной группе подтвердил РИА Новости информацию о таком предложении. Сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров появится скоро, указал, в свою очередь, источник РИА Новости в Москве.