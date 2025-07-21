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Источник рассказал о новом раунде переговоров России и Украины

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Во время нового раунда переговоров России и Украины предполагается обмен мнениями по меморандумам о видении мирного урегулирования, которыми делегации обменялись ранее, и обсуждение некоторых гуманитарных вопросов, сообщил РИА Новости источник в Москве.

Источник: © РИА Новости

«Предполагается обмен мнениями по меморандумам о видении мирного урегулирования, которыми делегации обменялись ранее, и обсуждение ряда гуманитарных вопросов», — сказала собеседник агентства.

Стороны провели две встречи в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, Украине передали тела погибших военнослужащих ВСУ. Также Москва и Киев обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.

В субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил России провести очередной раунд переговоров на следующей неделе. Источник в российской переговорной группе подтвердил РИА Новости информацию о таком предложении. Сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров появится скоро, указал, в свою очередь, источник РИА Новости в Москве.