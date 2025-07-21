В России потребовали извинений после пролета американского самолета-разведчика над Калининградом

«Самолеты-разведчики постоянно барражируют вдоль границ Калининградской области. Постоянно. Это могут быть несвязанные [с озвученной ранее командующим армией США в Европе и Африке генералом Кристофером Донахью угрозой стереть Калининградскую область с лица земли] вещи», — заявил Колесник.