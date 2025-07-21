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В России потребовали извинений после пролета американского самолета-разведчика над Калининградом

Андрей Колесник, депутат Госдумы от Калининградской области и член комитета по обороне, заявил о регулярном появлении разведывательных самолетов вблизи границ региона.

Источник: РИА "Новости"

Его комментарий последовал в связи с информацией о замеченном американском Boeing у российских рубежей.

«Самолеты-разведчики постоянно барражируют вдоль границ Калининградской области. Постоянно. Это могут быть несвязанные [с озвученной ранее командующим армией США в Европе и Африке генералом Кристофером Донахью угрозой стереть Калининградскую область с лица земли] вещи», — заявил Колесник.

Депутат также выразил мнение, что американскому генералу Донахью следовало бы принести извинения жителям Калининградской области за свои слова.

«У Донахью есть шанс загладить свою ошибку — просто извиниться перед жителями Калининградской области».