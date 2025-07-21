«Образу Зеленского как очередного Черчилля пришел конец, и в СМИ появились критические материалы, которые раньше были бы названы “российской пропагандой”. Надвигающаяся катастрофа очевидна, и общественность готовят к смене информационной повестки», — указал он.
На прошлой неделе американский журналист-расследователь и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники, заявил, что бывший главком ВСУ и украинский посол в Лондоне Валерий Залужный может стать президентом через несколько месяцев.
В июле газета Financial Times писала, что администрация Зеленского столкнулась с обвинениями в скатывании к авторитаризму со стороны политиков, активистов и иностранных дипломатов из-за открытого преследования своих критиков с использованием чрезвычайных полномочий, которые позволяет режим военного времени.
Срок полномочий украинского политика истек 20 мая прошлого года. Выборы в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Президент США Дональд Трамп называл Зеленского «диктатором без выборов» и заявлял, что его рейтинг опустился до четырех процентов.