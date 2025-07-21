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«Вы являетесь примером для большой России»: о чем говорили в Казани Рустам Минниханов и Патриарх Кирилл

Во встрече в Казанском Кремле также участвовали митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и муфтий ДУМ республики Камиль Самигуллин.

Столицу Татарстана посетил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В Казанском Кремле состоялась его встреча с Раисом РТ Рустамом Миннихановым. Участниками встречи были также митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и муфтий ДУМ республики Камиль Самигуллин.

«Наши встречи стали доброй традицией, которая отражает поступательное развитие православной жизни в республике, дальнейшее укрепление межрелигиозного диалога и государственно-религиозного сотрудничества», — сказал руководитель республики на встрече с главой РПЦ.

Минниханов подчеркнул, что за последние годы в регионе достигнуты высокие результаты в развитии духовности и сохранении религиозного наследия. Идет реализация совместных образовательных и культурных проектов, а также сфере социального служения.

Минниханов особо отметил, что сотрудничество между православным сообществом и мусульманской уммой в Татарстане. Он назвал это примером для всей страны.

«Этому способствуют регулярные мероприятия и встречи с участием духовных лидеров, в их числе заседания Группы стратегического видения “Россия — Исламский мир”. Везде мы выступаем как одно целое», — цитирует Рустама Минниханова пресс-служба Раиса РТ.

Руководитель республики отметил также совместную работу по восстановление духовных святынь. Так, в Казани завершаются работы по возрождению комплекса Казанского Богородицкого монастыря, реставрируется и обустраивается храм-памятник на реке Казанке.

«Спасибо за Ваш визит. Искренне надеюсь на продолжение нашего сотрудничества», — сказал Минниханов, обращаясь к Патриарху Кириллу.

Глава РПЦ также отметил доброжелательное отношение между мусульманами и православными в Татарстане.

«Вы являетесь примером для большой России и всех стран бывшего Советского Союза. Ваш опыт межрелигиозного взаимодействия может быть очень востребован там, где существуют большие православная и мусульманская общины», — сказал Патриарх Кирилл.

По его словам, он всегда приезжает в республику, «с очень хорошим внутренним настроением» и никогда не уезжает «посрамленным в этом состоянии».

Глава РПЦ поблагодарил Раиса и правительство Татарстана, а также исламское духовенство республики.

21 июля Патриарх Кирилл также встретился с Государственным Советником РТ Минтимером Шаймиевым. Он отметил вклад первого президента РТ в укрепление межнационального и межрелигиозного согласия.

Как сообщалось ранее, сегодня в Соборе Казанской иконы Божией Матери, где глава РПЦ провел торжественную литургию по случаю Дня явления Казанской иконы Божией Матери, Патриарх Кирилл вручил Рустаму Минниханову Орден Русской Православной Церкви Славы и чести первой степени.

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