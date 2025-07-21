«Вы являетесь примером для большой России»: о чем говорили в Казани Рустам Минниханов и Патриарх Кирилл

Столицу Татарстана посетил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В Казанском Кремле состоялась его встреча с Раисом РТ Рустамом Миннихановым. Участниками встречи были также митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и муфтий ДУМ республики Камиль Самигуллин.
«Наши встречи стали доброй традицией, которая отражает поступательное развитие православной жизни в республике, дальнейшее укрепление межрелигиозного диалога и государственно-религиозного сотрудничества», — сказал руководитель республики на встрече с главой РПЦ.
Минниханов подчеркнул, что за последние годы в регионе достигнуты высокие результаты в развитии духовности и сохранении религиозного наследия. Идет реализация совместных образовательных и культурных проектов, а также сфере социального служения.
Минниханов особо отметил, что сотрудничество между православным сообществом и мусульманской уммой в Татарстане. Он назвал это примером для всей страны.
«Этому способствуют регулярные мероприятия и встречи с участием духовных лидеров, в их числе заседания Группы стратегического видения “Россия — Исламский мир”. Везде мы выступаем как одно целое», — цитирует Рустама Минниханова пресс-служба Раиса РТ.
Руководитель республики отметил также совместную работу по восстановление духовных святынь. Так, в Казани завершаются работы по возрождению комплекса Казанского Богородицкого монастыря, реставрируется и обустраивается храм-памятник на реке Казанке.
«Спасибо за Ваш визит. Искренне надеюсь на продолжение нашего сотрудничества», — сказал Минниханов, обращаясь к Патриарху Кириллу.
Глава РПЦ также отметил доброжелательное отношение между мусульманами и православными в Татарстане.
«Вы являетесь примером для большой России и всех стран бывшего Советского Союза. Ваш опыт межрелигиозного взаимодействия может быть очень востребован там, где существуют большие православная и мусульманская общины», — сказал Патриарх Кирилл.
По его словам, он всегда приезжает в республику, «с очень хорошим внутренним настроением» и никогда не уезжает «посрамленным в этом состоянии».
Глава РПЦ поблагодарил Раиса и правительство Татарстана, а также исламское духовенство республики.
21 июля Патриарх Кирилл также встретился с Государственным Советником РТ Минтимером Шаймиевым. Он отметил вклад первого президента РТ в укрепление межнационального и межрелигиозного согласия.
Как сообщалось ранее, сегодня в Соборе Казанской иконы Божией Матери, где глава РПЦ провел торжественную литургию по случаю Дня явления Казанской иконы Божией Матери, Патриарх Кирилл вручил Рустаму Минниханову Орден Русской Православной Церкви Славы и чести первой степени.