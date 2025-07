Трамп опубликовал созданный ИИ ролик с кадрами ареста экс-президента США Обамы

Видео начинается со слов самого Обамы, произносящего с трибуны фразу «No one is above a law» — «Никто не может быть выше закона». Эти же слова повторяются многочисленными американскими политиками, включая экс-президента США Джо Байдена и бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. После этого нам показывают сидящего в кресле очень довольного Трампа и Обаму в кресле рядом с ним. По сигналу Трампа в комнату входят агенты ФБР и надевают на Обаму наручники. На фоне звучит песня YMCA группы Village People, которую Трамп часто использует на своих митингах. Ролик заканчивается демонстрацией 44-го президента США, одетого в оранжевый комбинезон и помещенного в тюремную камеру.