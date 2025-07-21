UK Defence Journal: США впервые за 17 лет разместили ядерное оружие в Британии

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты впервые с 2008 года разместили тактическое ядерное оружие на территории Великобритании. Об этом сообщил со ссылкой на источники британский портал UK Defence Journal, информирует ТАСС.
По данным портала, несколько тактических термоядерных авиабомб B61−12 были размещены на военной базе Лейкенхит в графстве Саффолк на востоке Англии. В публикации говорится, что они были доставлены в Англию с американской авиабазы, расположенной в штате Нью-Мексико, и размещены в специально возведенном для этих целей новом хранилище.
На базе Лейкенхит ядерное оружие хранилось с 1949 года, однако 17 лет назад было вывезено оттуда. В настоящее время ядерное оружие Соединенного Королевства размещено на четырех субмаринах типа Vanguard, которые несут американские баллистические ракеты Trident II (D5).
UK Defence Journal называет сообщения о возможном возвращении такого вооружения в Англию «серьезным сдвигом в ядерной стратегии НАТО в европейском регионе на фоне ухудшающихся отношений с Россией и усиливающегося акцента на сдерживании».
24 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о планах закупить у США 12 истребителей F-35A, способных нести авиабомбы B61−12. По данным Минобороны королевства, первые самолеты, способные нести ядерные бомбы, Лондон начнет получать к концу десятилетия. -0-