UK Defence Journal: США впервые за 17 лет разместили ядерное оружие в Британии

По данным портала, несколько тактических термоядерных авиабомб B61−12 были размещены на военной базе Лейкенхит в графстве Саффолк на востоке Англии. В публикации говорится, что они были доставлены в Англию с американской авиабазы, расположенной в штате Нью-Мексико, и размещены в специально возведенном для этих целей новом хранилище.