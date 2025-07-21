Раскрыты возможные темы на переговорах России и Украины в Стамбуле

На данный момент дата проведения третьего раунда переговоров остается не определенной. Однако, как сообщали российские СМИ, диалог между Россией и Украиной может состояться в Стамбуле 24−25 июля этого года. Кроме того появилась информация, что возглавит делегацию Украины на переговорах секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.