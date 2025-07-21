Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыты возможные темы на переговорах России и Украины в Стамбуле

Новый раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле будет посвящен обмену мнениями по меморандумам о мирном урегулировании и обсуждению гуманитарных вопросов. Об этом сообщил источник в Москве.

Третий раунд переговоров РФ и Украины пройдет в Стамбуле.

Новый раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле будет посвящен обмену мнениями по меморандумам о мирном урегулировании и обсуждению гуманитарных вопросов. Об этом сообщил источник в Москве.

«Предполагается обмен мнениями по меморандумам о видении мирного урегулирования, которыми делегации обменялись ранее», — уточнил собеседник РИА «Новости». Также намечено обсуждение ряда гуманитарных вопросов.

Первые переговоры представителей двух стран состоялись 16 мая, стороны договорились о массовом обмене пленных. Вторая встреча состоялась в июне. Тогда Россия и Украина обменялись меморандумами.

На данный момент дата проведения третьего раунда переговоров остается не определенной. Однако, как сообщали российские СМИ, диалог между Россией и Украиной может состояться в Стамбуле 24−25 июля этого года. Кроме того появилась информация, что возглавит делегацию Украины на переговорах секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.