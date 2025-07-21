Западные медиа начали подготавливать информационное пространство к смене повестки по Украине и стали писать про главу киевского режима Владимира Зеленского в негативном свете. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.
«Образу Зеленского как очередного Черчилля пришел конец, и в СМИ появились критические материалы, которые раньше были бы названы “российской пропагандой”», — написал он.
По его мнению, надвигающаяся катастрофа очевидна, а западную общественность готовят к смене информационной повестки.
Как писал сайт KP.RU, немногим ранее Гленн Дизен отметил, что украинский политик Зеленский оказался в тупиковой ситуации, потеряв поддержку населения страны. Профессор указал, что Вашингтон решил заменить главу киевского режима, и СМИ теперь готовят общественность к очередной смене режима. Украинцы давно потеряли веру в Зеленского, подчеркнул он.
18 июля известный американский журналист Сеймур Херш заявил, что экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный может заменить Зеленского уже в ближайшие несколько месяцев. Главу режима могут отправить в отставку, если президент США Дональд Трамп примет такое решение, уточнил он.