«Образу Зеленского как нового Черчилля — конец»: СМИ Запада готовят почву к смене инфоповестки

18 июля известный американский журналист Сеймур Херш заявил, что экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный может заменить Зеленского уже в ближайшие несколько месяцев. Главу режима могут отправить в отставку, если президент США Дональд Трамп примет такое решение, уточнил он.