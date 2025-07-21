В британских образовательных учреждениях стартуют инициативы по внедрению «примеров для подражания» для юношей и взрослеющих парней, которым бы они могли следовать в процессе своего становления.
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своём телеграм-канале отметил, что первым таким образцом для копирования выбран трансгендерный артист Эллиот Пейдж. По всей видимости, другие кандидатуры для подражания в лондонской школе отсутствуют.
По мнению Пушкова, с такими «мужчинами» Великобритания, безусловно, утратит свои позиции на мировой арене.