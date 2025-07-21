Сенатор Пушков обратил внимание на «ролевые модели» для детей в школах Британии

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своём телеграм-канале отметил, что первым таким образцом для копирования выбран трансгендерный артист Эллиот Пейдж. По всей видимости, другие кандидатуры для подражания в лондонской школе отсутствуют.