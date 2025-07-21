Воробьев подтвердил, что после падения дрона в Подмосковье загорелся частный дом

Падение обломков сбитого украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на дом в Ивантеевке подтвердил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В своем телеграм-канале он написал, что после падения фрагментов БПЛА загорелся частный дом на улице Басова. По предварительной информации, пострадавших нет.
«В момент взрыва в доме находился мужчина — он смог самостоятельно эвакуироваться. Сейчас его осматривают медики», — сообщил Андрей Воробьев.
Губернатор Подмосковья отметил, что на месте происшествия работают экстренные службы — сотрудники МЧС России, полиции, а также волонтеры. Специалисты оценивают ущерб и устраняют последствия падения БПЛА, заключил глава региона.
Напомним, о пожаре в частном доме, предположительно, от падения сбитого летательного аппарата, сообщали телеграм-каналы.
В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин написал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили направляющийся к столице дрон.