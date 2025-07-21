Опрос об отношении жителей Румынии к Чаушеску показал неожиданный результат

Результаты социологического опроса, который провел Исследовательский центр INSCOP говорят, что две трети румын считают экс-руководителя страны Николае Чаушеску хорошим лидером.
Чаушеску возглавлял Румынию с 1965 по 1989 год и был свергнут в результате революции. Политик и его супруга Елена 25 декабря 1989 года были казнены по приговору военного трибунала.
На вопрос о том, был ли Чаушеску хорошим или плохим лидером для страны, 66,2% респондентов ответили положительно. Противоположного мнения придерживаются 24,1% опрошенных — они считают Чаушеску плохим лидером. 7,8% опрошенных затруднились с ответом.
Исследование называлось «Восприятие населением коммунизма. Ориентиры ностальгии» и проводилось в июле 2025 года среди 1500 граждан страны.