Отодвинет ли третий раунд переговоров РФ и Запада большую войну

Третий раунд переговоров в Стамбуле даст время Западу вооружить Украину дальнобойными ракетами, уверен политолог Алексей Подберезкин.
Проведение нового раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле лишь отсрочит обострение конфликта. Запад хочет нанести стратегическое поражение Москве и использует дипломатию лишь как средство выиграть время для поставки дальнобойного оружия Киеву. В интервью URA.RU директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин рассказал, что спустя месяц или 50 «трамповских» дней Москву обвинят в нежелании договариваться, после чего ВСУ начнут наносить по России удары ракетами Taurus, JASSM и Storm Shadow.
— По информации СМИ, третий раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти уже 23 или 24 июля в Стамбуле. Что от него ждать?
Запад использует переговоры России и Украины для подготовки к обострению конфликта, считает Алексей ПодберезкинФото: Михаил Фомичев / РИА Новости.
— Во-первых, ничего особого ждать не стоит, потому что позиции сторон очень расходятся. Во-вторых, Запад, декларируя желание подписать какие-то соглашения, на самом деле готовится обострить обстановку и будет просто рассчитывать на паузу, которую он получит с этими переговорами. Она ему нужна для того, чтобы восстановить очень серьезные пробелы в снабжении вооружениями и боеприпасами.
Такая игра сводится к тому, чтобы по аналогии с минскими соглашениями провести переговоры, а на самом деле максимально подготовиться к обострению обстановки. Причем готовиться будут именно европейцы, американцы ушли от политических и военных рисков. Немцы и французы сами потом признавали, что они затягивали минские переговоры для перевооружения украинской армии.
— Первый раунд переговоров прошел 16 мая, второй — 2 июня. Ожидалось, что третий будет где-то в конце июня. В итоге все затянулось, хотя Москва постоянно высказывала готовность к продолжению переговоров. Почему так произошло?
Запад не нацелен на достижение какого-то результата в переговорахФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
— Потому что переговоры — это способ Запада получить какие-то преимущества. Там никто не хочет никаких реальных договоренностей, потому что они должны основываться на том, что стороны принимают нашу формулу или ту, которая была согласована в Стамбуле в 2022 году. Это будет означать не замораживание конфликта, а как минимум достижение перемирия на длительное время, но на Западе этого не хотят.
Подчеркну, оппоненты готовы усиливать агрессию, но у них сейчас острая ситуация с ракетами для систем противовоздушной обороны (ПВО). Для восстановления потенциала им нужен месяц-полтора или 50 «трамповских» дней. Они будут мурыжить, делая вид, что ведут переговоры, потом обвинят нас в том, что мы не готовы к договоренностям.
Украина готовится к ракетным ударам по России, атакуя регионы беспилотникамиФото: USAF.
Пока будут идти переговоры, Киев намерен истощать нашу ПВО, готовясь к нанесению высокоточных ударов дальнобойным оружием по России, о которых сейчас идут дискуссии. Я имею в виду немецкие ракеты Taurus, американские JASSM, англо-французские крылатые ракеты класса «воздух-земля» Storm Shadow.
Все достаточно просто и цинично. В этой схеме переговоры играют третьестепенную роль, это лишь средство получить паузу на театре военных действий.
— Трамп 14 июля выступил с ультиматумом. Он пригрозил ввести 100-процентные пошлины на российские товары, если в течение 50 дней не будет достигнуто прекращение огня на Украине. Сейчас Москва и Киев работают над меморандумом, стороны обменялись своим видением завершения конфликта, пока их позиции совсем не сходятся. В течение обозначенных Трампом 50 дней возможно достигнуть если не прочного мира, то хотя бы согласования меморандума?
Россия и Украина согласовали основные позиции еще в 2022 году, отметил экспертФото: Размик Закарян © URA.RU.
— Согласованный меморандум уже был в Стамбуле в 2022 году, он даже был парафирован. Технически очень просто вернуться к нему. Можно его парафировать новым числом, начать расширять до какого-то более серьезного соглашения.
Повторюсь, проблема на самом деле не дипломатическая и даже не политическая, это военно-техническая проблема. Германия и Франция выбивают паузу, чтобы накопить ресурсы, поставить высокоточное оружие Украине.
Запад может начать искать переговоры только в том случае, если им будет нечем воевать. Тогда они сложат крылышки и скажут, что им тяжело экономически и военно-технически, что они не выносят эту войну и ставят точку.
США переложили риски, связанные с Украиной, на ЕвропуФото: Официальный сайт Европарламента.
Запад — это, прежде всего, Европа, потому что американцы делегировали ей военные и политические риски, а сами готовы участвовать только в роли второстепенного игрока, по сути зарабатывая на поставках. Американские ракеты для Patriot, которые европейцы хотят закупить для Украины, — дорогостоящее оружие. Но если англичане и французы решат производить сами, то выйдет еще дороже. Поэтому нужно время на доставку из США, европейцы будут выигрывать это время на переговорах между Россией и Украиной.
— Получается, что Трамп, объявляя ультиматум, понимал, что за 50 дней невозможно ничего урегулировать, потому что Европа будет препятствовать достижению какого-либо результата на переговорах?
Трамп действует подобно фокуснику, отвлекая от сути противоречивыми заявлениямиФото: Official White House / Joyce N. Boghosian.
— У Трампа есть строгая, достаточно последовательная стратегия, которую он реализовывает. Чтобы ее понять, нужно следить за его действиями. Трамп за один день может говорить две противоположные вещи. Подобно фокуснику, он отвлекает словами, чтобы скрыть свои истинные намерения.
Суть в том, что Трамп, по-видимому, намерен подготовить Европу к военным действиям против России, но риски хочет отдать целиком Франции и Великобритании, как ядерным державам, и Германии, как крупнейшей европейской стране. Столкновение с ядерной державой для самих США — это слишком рискованное мероприятие.
Запад хочет нанести стратегическое поражение России. Более того, они конкретизируют, что Россию надо развалить, уничтожить, это несколько раз говорилось, никто до сих пор от этого не отрекся, цель осталась прежняя. Переговоры нужны Западу лишь для того, чтобы обеспечить себе максимально удобные военно-технические условия для реализации этой цели.
— Параллельно дискуссиям о третьем раунде переговоров, Зеленский вновь заявил о необходимости личной встречи с Путиным. Почему переговоры между российской и украинской делегациями постоянно сопровождаются призывами со стороны Киева о встрече Зеленского и Путина? Чем она так важна для них?
Заявления Зеленского о встрече с Путиным — лишь популизмФото: Официальный сайт президента Украины.
— Украина и те, кто за ней стоят, пытаются показывать свою готовность не просто к переговорам, а свое искреннее желание прекратить военные действия. Они готовы говорить о личной встрече и обещать все, что угодно.
Сама по себе встреча Путина и Зеленского на данном этапе ничего не даст. Документы к таким переговорам готовятся за год, они согласовываются экспертами. Какой смысл просто встретиться и декларировать готовность заключить мирное соглашение, о реальных условиях достижения мира так сразу договориться не получится.
Украина и ее руководство потеряли суверенитетФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Также встает вопрос о том, кто вообще такой Зеленский. Какой толк договариваться с ним, если, к примеру, через два месяца на Украине будут выборы. С точки зрения реальной политики Зеленский не обладает суверенитетом, он давно управляется внешне. От украинской экономики ничего не осталось, ее на 70% финансируют США и Европа. Суверенитет самой Украины тоже захвачен разными странами.
— Западные СМИ пишут, что в Пекине в начале сентября может пройти встреча лидеров России, Китая и США. Дмитрий Песков допустил встречу Путина и Трампа в Китае, если президент США действительно приедет на мероприятия к 80-летию победы над милитаристской Японией. Как эта встреча может отразиться на Украине и отношениях между Россией и США?
— Если Путин и Трамп встретятся в Пекине, то тема Украины будет занимать примерно пятое место по важности. Российско-американские отношения тоже не станут главным вопросом дискуссии. На первом месте будет взаимодействие в рамках треугольника Россия — США — Китай. Трамп либо прямо будет убеждать, что американцы главные, а остальные должны подчиниться, либо предложит какой-то компромиссный вариант.
В основе подхода Трампа лежит принцип «Америка прежде всего». В отношении США не стоит питать иллюзий. Штаты хотят строить свой мир, контролировать путь его развития. Китайцы этого не хотят, мы тоже.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин и Трамп хотят встретиться вопреки воинственным заявлениям.
США ведут строгую двухпартийную стратегию, она даже не Трампа. Сейчас ее оптимизировали — американцы ушли от угрозы ядерного конфликта из-за Украины, все замкнули на европейцев, причем даже издержки. Сейчас Вашингтон будет требовать от других союзников, Японии, Южной Кореи, закупок своего оружия, американская промышленность будет загружена, оружие пойдет на экспорт. Даже если на встречу к Трампу и Путину в Китае приедет Зеленский, это не приведет ни к каким изменениям в замыслах Штатов.