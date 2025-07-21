Отодвинет ли третий раунд переговоров РФ и Запада большую войну

Запад — это, прежде всего, Европа, потому что американцы делегировали ей военные и политические риски, а сами готовы участвовать только в роли второстепенного игрока, по сути зарабатывая на поставках. Американские ракеты для Patriot, которые европейцы хотят закупить для Украины, — дорогостоящее оружие. Но если англичане и французы решат производить сами, то выйдет еще дороже. Поэтому нужно время на доставку из США, европейцы будут выигрывать это время на переговорах между Россией и Украиной.