Дубинский: СБУ изъяла у НАБУ материалы по делам окружения Зеленского

Украинский депутат Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, заявил, что Служба безопасности Украины во время обысков в Национальном антикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре изъяла материалы, касающиеся расследований против ближайшего окружения Владимира Зеленского.
«СБУ получила полный доступ и изъяла материалы, касающиеся негласных следственных действий, которые НАБУ и САП вели в отношении ближайшего окружения Зеленского», — написал Дубинский в своём Telegram-канале.
Речь идёт не просто о технической проверке, отметил он.
«Изъяты документы, касающиеся спецопераций, данные о слежках, закладки, стенограммы — весь массив оперативной информации… По сути, СБУ зачистила всё, что могло бы лечь в основу будущих дел против людей с Банковой», — рассказал депутат.
Он указал, что обыски прошли в тот момент, когда глава НАБУ находился в Лондоне с рабочей командировкой. Как утверждает Дубинский со ссылкой на источники, там он начал консультации по вопросам защиты от давления со стороны киевской власти.
Ранее в СБУ заявили, что «не получали доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперациях, которые проводят НАБУ и САП».
Ранее блогер Анатолий Шарий также заявил, что Зеленский собирается распустить НАБУ, выявившее коррупцию в его окружении.