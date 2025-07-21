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Дубинский: СБУ изъяла у НАБУ материалы по делам окружения Зеленского

СБУ зачистила всё, что могло бы лечь в основу будущих дел против людей Зеленского, отметил депутат.

Источник: Аргументы и факты

Украинский депутат Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, заявил, что Служба безопасности Украины во время обысков в Национальном антикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре изъяла материалы, касающиеся расследований против ближайшего окружения Владимира Зеленского.

«СБУ получила полный доступ и изъяла материалы, касающиеся негласных следственных действий, которые НАБУ и САП вели в отношении ближайшего окружения Зеленского», — написал Дубинский в своём Telegram-канале.

Речь идёт не просто о технической проверке, отметил он.

«Изъяты документы, касающиеся спецопераций, данные о слежках, закладки, стенограммы — весь массив оперативной информации… По сути, СБУ зачистила всё, что могло бы лечь в основу будущих дел против людей с Банковой», — рассказал депутат.

Он указал, что обыски прошли в тот момент, когда глава НАБУ находился в Лондоне с рабочей командировкой. Как утверждает Дубинский со ссылкой на источники, там он начал консультации по вопросам защиты от давления со стороны киевской власти.

Ранее в СБУ заявили, что «не получали доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперациях, которые проводят НАБУ и САП».

Ранее блогер Анатолий Шарий также заявил, что Зеленский собирается распустить НАБУ, выявившее коррупцию в его окружении.