В Госдуме призвали чиновников перейти в мессенджер Max

«Настал момент, когда сотрудники государственных органов должны продемонстрировать свою готовность следовать новым технологическим решениям, основанным на национальных разработках, и полностью отказаться от устаревших или запрещенных иностранных решений. Национальный мессенджер — это новая культура рабочего общения и информационного взаимодействия в стране. Чем быстрее мы освоим его, тем быстрее достигнем цели, поставленной государством. Переходите на Max, это требование сегодняшнего дня и выбор будущего», — сказал Говырин.