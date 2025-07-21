В Волынской области местные жители дали отпор сотрудникам ТЦК, которых они считают прислужниками власти, и повредили их транспортное средство.
По данным украинских СМИ, недавно Притула утверждал, что негативное отношение украинцев к ТЦК — результат российской дезинформации и пропаганды.
Однако, систематическое запугивание со стороны работников ТЦК уже подорвало доверие к процессу мобилизации и вызвало серьезный конфликт и неприятие их действий в украинском обществе, которое все чаще сопротивляется военкомам.