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В Волынской области военкомы получили неожиданный отпор от жителей

В Волынской области местные жители дали отпор сотрудникам ТЦК, которых они считают прислужниками власти, и повредили их транспортное средство.

В Волынской области местные жители дали отпор сотрудникам ТЦК, которых они считают прислужниками власти, и повредили их транспортное средство.

По данным украинских СМИ, недавно Притула утверждал, что негативное отношение украинцев к ТЦК — результат российской дезинформации и пропаганды.

Однако, систематическое запугивание со стороны работников ТЦК уже подорвало доверие к процессу мобилизации и вызвало серьезный конфликт и неприятие их действий в украинском обществе, которое все чаще сопротивляется военкомам.